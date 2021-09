US-Notenbank bewegt sich auf straffere Geldpolitik zu

(Neu: Aussagen von Fed-Chef Powell, Analysten, Marktreaktion)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve hält vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest, steuert aber auf eine weniger großzügige Linie zu. Der Leitzins bleibt zunächst in der niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte. Auch die Käufe von Wertpapieren in Höhe von 120 Milliarden US-Dollar pro Monat werden fortgesetzt.

Die Zentralbank signalisierte jedoch, dass die Käufe bald zurückgefahren werden könnten. "Falls die Fortschritte im Großen und Ganzen wie erwartet anhalten, ist der Ausschuss der Ansicht, dass eine Drosselung des Tempos der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein könnte", erklärte die Fed. Die Wirtschaft habe sich auf die Ziele der Zentralbank zu bewegt. Die Inflation war zuletzt hoch, während die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt sich von der Pandemie erholten.