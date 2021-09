NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben nach den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank (Fed) ihre Verluste ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel am Mittwoch zuletzt um 0,11 Prozent auf 133,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe betrug 1,32 Prozent.

"Falls die Fortschritte im Großen und Ganzen wie erwartet anhalten, ist der Ausschuss der Ansicht, dass eine Drosselung des Tempos der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein könnte", erklärte die US-Notenbank. Die Wirtschaft habe sich auf die Ziele der Zentralbank zu bewegt. Die Inflation war zuletzt hoch, während die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt sich von der Pandemie erholten.

Generell belastete die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Die Sorgen um die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande sind etwas in den Hintergrund getreten, so dass die Börsen in den USA und Europa auf Erholungskurs sind. Nach eigenen Angaben hat sich Evergrande Luft bei Zinszahlungen verschafft./la/jha/