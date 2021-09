Peking (ots/PRNewswire) - Das Mittherbstfest fällt auf den 15. Tag des achten

Mondmonats, der in diesem Jahr der 21. September ist. Die Mittherbstfest-Gala

2021 der China Media Group (CMG) wurde am Dienstagabend ab 20.00 Uhr (BJT) zum

ersten Mal im Ausland ausgestrahlt.



Das audiovisuelle Fest fand im Xingyue Lake Wetland Park in Xichang statt, der

Hauptstadt der autonomen Yi-Präfektur Liangshan in der südwestchinesischen

Provinz Sichuan. Der Ort wurde gewählt, um diejenigen zu würdigen, die zur

chinesischen Luft- und Raumfahrtindustrie beigetragen haben, da die Stadt auch

das Xichang Satellite Launch Center beherbergt.





Auf der Veranstaltung wurden auch die Kultur und die Bräuche des chinesischenVolkes der Yi vorgestellt.Das Zide Guqin Studio, eine Musikgruppe im "China-Chic"-Stil, die in densozialen Medien Chinas zu einem Hit geworden ist, weil sie traditionellechinesische Musikinstrumente auf eine neue Art und Weise spielt, führte mit denSchauspielern Liu Shishi und Jing Boran den Klassiker "Wishing We Last Forever"auf. Die gefeierten Pekingoper-Darsteller Wang Peiyu und Zheng Qiyuan sangen imRahmen der Feierlichkeiten gemeinsam "Great Beauty".Im weiteren Verlauf der Gala wurde das Publikum mit einer Kombination ausPopmusik und traditioneller chinesischer Kultur verwöhnt, darunter eine Sinfonieim Stil des Yi-Volkes. Den Zuschauern aus aller Welt wurde die wunderschöneNaturlandschaft von Liangshan und die Kulturlandschaft des ethnischen Volkes derYi gezeigt, deren Volkslieder von Generation zu Generation weitergegeben werdenund sowohl den alten als auch den neuen Geist von Yi widerspiegeln.Die CMG-Moderatoren Kang Hui, Sa Beining und andere brachten auch einewunderbare Performance mit dem Titel "The Ordinary Road".Neben den Sängern und Schauspielern hatte die Gala auch einige besondere Gästeeingeladen. Darunter sind die Ruderinnen Chen Yunxia, Zhang Ling, Lv Yang undCui Xiaotong, die bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio im Vierer-Ruderbootgewannen, sowie Zhang Hong, die bei den Olympischen Winterspielen 2014 inSotschi im Eisschnelllauf gewann und nun den Song "Running to You with All MyHeart" sang.Chen Yunxia, Zhang Ling, Lyu Yang und Cui Xiaotong gewannen am 28. Juli 2021 dieGoldmedaille im Ruder-Vierer der Frauen. Sie ruderten in 6:05,13 Minuten zumSieg vor dem Team Polen (6:11,36) und dem Team Australien (6:12,08), das denzweiten bzw. dritten Platz belegte, auf dem Sea Forest Waterway in der Bucht vonTokio.Der Auftritt der chinesischen Olympia-Athleten erinnerte an den Tag, an dem siedie Goldmedaille gewonnen hatten, und hob die Stimmung der Abendveranstaltungauf ein neues Niveau. Die Anwesenheit der Eisschnelllaufmeisterin derOlympischen Winterspiele 2014, Zhang Hong, erinnerte die Menschen auch daran,dass die Olympischen Winterspiele 2022 vor der Tür stehen.Zum Abschluss des Abends brachte Zhou Shen, ein chinesischer Sänger mit einerwunderschönen Stimme, dem Publikum ein Ständchen. Zhou ist vor allem für seinenSong "Big Fish" bekannt. Das Lied wurde von vielen Sängern im In- und Auslandgecovert. Im Rahmen des CMG-Programms Music Voyage, das Anfang des Jahresgestartet wurde, hat die britische Sängerin Katie Sky, die für ihren Hit"Monsters" bekannt ist, chinesische Musikliebhaber virtuell gegrüßt und währenddes Musikfestivals ihre Coverversion von "Big Fish" von Zhou Shen vorgestellt.Xichang war schon immer ein wichtiger Standort der chinesischenRaumfahrtindustrie. Mit der erfolgreichen Mission von Shenzhou-12 hat diechinesische Raumfahrtindustrie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Während der Galagaben auch die drei chinesischen Astronauten Nie Haisheng, Liu Boming und TangHongbo dem Publikum per Video ihren Segen.Zhou sang ein Lied über den Weltraum und die Sterne und zollte damit den Heldender Branche Tribut.Die Gala, die unter dem Motto Wiedervereinigung, Technologie, chinesischeElemente und Kultur stand, endete mit kreativen Gesangs- und Tanzaufführungen.Moderne Technologien wie Augmented Reality wurden eingesetzt, um den Zuschauernein intensives Erlebnis zu bieten. Gleichzeitig wurden virtuelle Realität undkünstliche Intelligenz eingesetzt, um dem Publikum ein visuelles Fest zu bieten.https://news.cgtn.com/news/2021-09-21/CMG-s-2021-Mid-Autumn-Festival-Gala-combines-modernity-and-tradition-13K4ISRneAU/index.htmlVideo https://www.youtube.com/watch?v=DlM9BqY8j3YPressekontakt:Jiang Simin+86-188-2655-3286cgtn@cgtn.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141869/5027497OTS: CGTN