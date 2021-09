PEKING, 22. September 2021 /PRNewswire/ -- Zur Feier des chinesischen Mittherbstfests, das dieses Jahr auf den 21. September fällt, finden traditionell Familientreffen statt. Nach dem Aberglauben werden an diesem Tag des Herbstvollmonds die Träume wahr.

Das bietet uns Anlass, einen Blick zurück auf das Jahr 2021 zu werfen, in dem bisher viele Träume von China in Erfüllung gegangen sind. So wurde das ersten Jahrhundertziel erreicht, die umfassende Vollendung des Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand, und die bemannte Raumfahrtmission Shenzhou-12 erfolgreich abgeschlossen.

Aufbau einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand

„Durch die kontinuierlichen Bemühungen der gesamten Partei und der gesamten Nation haben wir das erste Ziel, das wir uns für das hundertjährige Bestehen gesetzt hatten, die umfassende Vollendung des Aufbaus einer Gesellschaft mit bescheidenem Wohlstand, erreicht", erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einer Zeremonie anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) am 1. Juli.

Mit dieser historischen Erklärung wurde das Problem der absoluten Armut in China für abgeschlossen erklärt. Das Land steuert nun das zweite Ziel des hundertjährigen Bestehens an, die Mission, China in jeder Hinsicht zu einem großen modernen sozialistischen Land zu machen.

Innerhalb von acht Jahren gelang es China, die letzten 98,99 Millionen verarmten Menschen sowie 832 verarmte Landkreise und 128.000 Dörfer aus der Armut zu befreien.

China gab insgesamt fast 1,6 Billionen Yuan (ca. 246 Mrd. USD) für den Kampf gegen die Armut mithilfe einer gezielten Strategie aus, mit der Armut durch Entwicklungshilfe bekämpft wurde.

Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) im Jahr 2012 hat Xi sieben zentrale Arbeitssymposien zur Armutsbekämpfung geleitet, mehr als 50 Forschungsreisen zur Armutsbekämpfung durchgeführt und alle 14 aneinandergrenzenden verarmten Gebiete Chinas besucht.

Millionen von Kadern wurden an die vorderste Reihe der Armutsbekämpfung geschickt. Unter ihnen verloren über 1800 Arbeiter Leben für die große Mission des Landes.

Xi lobte die Beseitigung der absoluten Armut als eine große Errungenschaft des Landes. Der Sieg sei durch die gemeinsamen Anstrengungen der Partei und der Nation gesichert worden.