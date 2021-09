Im Rahmen des von Bosch geleiteten Forschungsprojekts EMPHYSIS wurde der neue „eFMI-Standard“ für den Austausch von Modellen entwickelt, um die modellbasierte Entwicklung von Embedded Software zu beschleunigen. Am 15. September erhielt dieses internationale Gemeinschaftsprojekt, an dem 25 Partner verschiedener Bereiche (wie Automobil- und Informationstechnologie) aus der Industrie und dem Hochschulbereich in Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Schweden beteiligt sind, den ITEA Award of Excellence für diese herausragende Leistung.

Beim Entwickeln von neuen Funktionen erfahren viele Ingenieure auf die harte Tour, dass ihr hervorragendes Wissen über die Physik ihrer Produkte dennoch bei weitem nicht ausreicht, um eine Funktion für ein Embedded-Zielgerät zu entwickeln. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anforderungen an sicherheitskritische Software sehr hoch sind, die CPU schwach und der Speicher kleiner als erwartet ist. Dies führt möglicherweise zu einer nie zu realisierenden, hervorragenden ersten Idee für die Bedienung und Steuerung ihres Produkts auf wesentlich intelligentere Weise. Gleichzeitig zeigt dies auf, dass ein Bindeglied zwischen der digitalen Simulation physikalischer Prozesse und der Embedded-Software erforderlich ist.

Ziel des von Bosch geleiteten Projekts EMPHYSIS (Embedded Systems with Physical Models in the Production Code Software) war es, gemeinsam einen neuen offenen Standard zu erarbeiten, der die Basis für die Entwicklung neuer innovativer Tools bildet. Damit können modellbasierte Funktionen direkt in Embedded-Software mit besserem Code und weniger Aufwand realisiert werden. Zu diesem Zweck wurde in dem Projekt die Idee des sehr erfolgreichen Modellaustauschstandards Functional Mock-up Interface (FMI) für Simulationen mit dem Ziel weitergeführt, FMI für Embedded-Systeme weiterzuentwickeln, also den neuen „eFMI-Standard“ zu schaffen. Dies ist die Grundlage für eine Vielzahl fortschrittlicher modellbasierter Konzepte für Steuerung und Diagnose, wie z. B. das Lösen einer Reihe von Differentialgleichungen zur Berechnung eines Signals statt dessen Messung mithilfe eines Sensors. Wenn es uns gelingt, einen Hardware-Sensor durch eine Software zu ersetzen, können wir die Gesamtkosten erheblich senken.