Invesco ETFs und Galaxy Digital bieten Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Produkten aus dem Ökosystem digitaler Vermögenswerte

ATLANTA und NEW YORK, 22. September 2021 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY )1 („Galaxy Digital"), ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, und Invesco Ltd. (NYSE: IVZ), ein führendes globales Vermögensverwaltungsunternehmen, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung einer umfassenden Reihe von in den USA börsennotierten, physisch unterlegten börsengehandelten Fonds für digitale Vermögenswerte („ETFs") bekannt. Diese Allianz marktführender Unternehmen bietet Anlegern eine noch nie dagewesene Kombination von Lösungen und Informationen, die dem komplexen und schnelllebigen Bereich der digitalen Vermögenswerte Struktur verleihen.

„Invesco setzt seit langem ETFs ein, um Anlegern den Zugang zu bahnbrechenden, innovativen Anlageklassen zu ermöglichen. Durch unsere Partnerschaft mit dem Marktführer Galaxy Digital sind wir nun in der Lage, ihre Expertise in den Bereichen Blockchain-Technologie, digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen in unsere Produktpalette einzubringen", so John Hoffman, Head of Americas, ETFs & Indexed Strategies bei Invesco. „Diese Kombination von sich ergänzenden Stärken wird den Kunden helfen, sicher und umsichtig durch diese aufregende neue Anlageklasse zu navigieren, um ihre gewünschten Anlageergebnisse zu erreichen."

„Galaxy Digital hat es sich zum Ziel gesetzt, Anlegern einen sicheren und effizienten Zugang zu dieser aufstrebenden Anlageklasse zu ermöglichen", fügt Steve Kurz, Head of Asset Management bei Galaxy Digital, hinzu. „Unsere Partnerschaft mit Invesco, einem langjährigen ETF-Innovator, wird den Anlegern den gleichen durchdachten Ansatz bei der Aufklärung über digitale Vermögenswerte bieten, den Invesco in der ETF-Branche selbst entwickelt hat."

In den letzten drei Jahren hat Invesco ETFs & Indexed Strategies sein verwaltetes Vermögen auf 471 Milliarden USD2 weltweit mehr als verdoppelt, indem es sowohl neue ETFs auf den Markt gebracht als auch bestehende Produkte aufgewertet hat, die spezifische Kundenbedürfnisse erfüllen.

Galaxy Digital hat 2,1 Milliarden USD an AUM3. Das Vermögensverwaltungsgeschäft des Unternehmens baut seine Kapazitäten rasch aus, um ein institutionelles Engagement in allen investierbaren Bereichen des Krypto- und Blockchain-Ökosystems zu ermöglichen. Als Pionier und Marktführer im Bereich der Digital-Asset- und Blockchain-Fonds vereint das Asset-Management-Team umfangreiche Erfahrungen sowohl bei erstklassigen Finanzinstituten als auch im Digital-Asset-Sektor und arbeitet eng mit Bankplattformen, institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern in den Bereichen Vertrieb, Kundenservice, Betrieb und Portfolio-Management zusammen.