DXC Technology arbeitet zusammen mit Qualtrics an der Umgestaltung der modernen Workplace Experience

DXC Technology (NYSE: DXC) und Qualtrics (Nasdaq: XM) kündigten heute an, im Rahmen einer Zusammenarbeit die Experience-Management-Plattform EmployeeXM von Qualtrics in die Servicelösung Modern Workplace von DXC zu integrieren. Zusammen mit den Betriebsdaten des Modern Workplace von DXC wird DXC Erfahrungsdaten von Qualtrics - also Daten darüber, wie Mitarbeiter ihre Technologieerfahrung am Arbeitsplatz einschätzen - erfassen und integrieren, um so wertvolle Stimmungsdaten von Mitarbeitern in Echtzeit zu gewinnen, die das Engagement, die Zusammenarbeit und die Produktivität verbessern.

DXC wird das erste Unternehmen sein, das die Modern-Workplace-Lösung intern einsetzt, um die digitalen Erfahrungen für seine mehr als 130.000 Mitarbeiter zu transformieren, von denen die meisten virtuell arbeiten.