Aus YASA ausgegliedertes Spin-Out-Unternehmen Evolito elektrifiziert Luft- und Raumfahrtmarkt durch Ultrahochleistungs-Leichtgewicht-Elektromotoren

A concept image showing an eVTOL (electric vertical take-off and landing) powered by Evolito's electric propulsion unit. (Photo: Business Wire)

Evolito wurde Anfang des Jahres aus YASA (dem weltweit führenden Pionier für Automobil-Axialfluss-Elektromotoren, der im Juli 2021 von Mercedes-Benz übernommen wurde) ausgegliedert, um die Elektromotortechnologie der nächsten Generation und IP von YASA für den rasch wachsenden Luft- und Raumfahrtmarkt exklusiv zu vermarkten.

Die Axialfluss-Motortechnologie des Unternehmens hat sich in der Serienproduktion der Automobilindustrie bewährt und verfügt sogar über größere Vorteile im Luft- und Raumfahrtmarkt. Daher ist Evolito einzigartig positioniert, um die Kommerzialisierung und Einführung von Elektro-Flügen voranzutreiben.

Die Ultrahochleistungs-Leichtgewicht-Axialfluss-Elektromotoren und Leistungselektronik sind kleiner, leichter und robuster als andere Konkurrenztechnologien und eröffnen somit eine Reihe neuer Möglichkeiten für senkrecht startende und landende Elektro-Luftfahrzeuge (eVTOL, Electric Vertical Take-off and Landing), Starrflügelflugzeuge und dezentrale Elektroantriebsanwendungen, wie etwa Lufttaxis (UAM, urbane Luftmobilität, Urban Air Mobility).

Die auf einzigartige Weise segmentierte Topologie des Motors von Evolito ist grundsätzlich robuster als andere Elektromotoren und lässt ihn daher als ideal erscheinen, um die Nachfrage des Luft- und Raumfahrtmarktes zu befriedigen, bei dem die Sicherheit im Vordergrund steht.

Cyrus Jilla, Partner und Board Director, Waypoint Capital, erklärte: „Bei Waypoint sind wir in erster Linie an dem Energiewechsel und der Nachhaltigkeit, einschließlich der Elektrifizierung, interessiert. Wir konzentrieren uns auf Investitionen in Unternehmen mit einzigartiger disruptiver Technologie unter der Leitung von außergewöhnlichen Teams. Evolito passt hervorragend zu unserem Konzept und wir freuen uns bereits auf die Unterstützung des Teams, wenn es seine wegweisenden Elektrifizierungslösungen für den Luft- und Raumfahrtmarkt entwickelt und emissionsfreie Flüge Wirklichkeit werden lässt.“