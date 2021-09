Der Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) setzt smarte Speicher-RFID-Kits von Biolog-id landesweit ein

Der Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) – der spezialisierte Anbieter für Transfusionsmedizin in Schottland – will die Blutlagerungsprodukte zur Optimierung der Blutprodukteverwaltung im ganzen Land einsetzen. So kann das Unternehmen die komplexen Lagerhaltungs- und Verteilungsprozesse der roten Blutkörperchen hin zu weit entfernten Standorten durch die hochmoderne Technologie von biolog-id verschlanken und dabei gleichzeitig die Sichtbarkeit und die Verwaltung dieser lebensrettenden Produkte sowohl im schottischen Blutzentrum als auch in den weit verstreuten Blutbanken verbessern.

Die Transfusionslösung von Biolog wurde für Fachkräfte in diesem Bereich des Gesundheitswesens entworfen und vereint RFID-gestützte, durch einen unternehmenseigenen IT-Engine betriebene Geräte mit elektronischen Etiketten. Die kontaktlosen Geräte von Biolog-id sind in die IT-Transfusionsverwaltungslösung des SNBTS (MAK-SYSTEM - e-TRACELINE) integriert und ermöglichen eine Echtzeitsichtbarkeit jedes Bestandteils zu jedem Zeitpunkt der Lieferkette. Eine wichtige Rolle spielen hierbei RFID-Smart-Lager-Kits (SST-R), die in den aktuell vorhandenen Schränken der Blutbank nachgerüstet werden. So kann das Transfusionspersonal Einheiten mit roten Blutkörperchen lokal und aus der Ferne präziser verwalten und insbesondere exakt feststellen, wo genau sich die Blutkonserven in den Schränken befinden.