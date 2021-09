Pressestimme 'Reutlinger General-Anzeiger' zum Klimaschutz Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.09.2021, 05:35 | 28 | 0 | 0 23.09.2021, 05:35 | REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zum Klimaschutz: "Dennoch muss man der Regierung zugestehen, dass sie die Hände beim Klimaschutz nicht in den Schoß legt. Schwarz-Rot will, dass in deutschen Häusern und Wohnungen dichtere Fenster eingebaut, Außenwände gedämmt und Heizungen modernisiert werden. Über elf Milliarden Euro stellt der Staat dafür zur Verfügung. Das ist viel Geld. Doch Geld ist nicht alles. Denn zum einen sind die bürokratischen Hürden sehr hoch, bis man die Förderung erhält. Zudem ist es nicht leicht, einen Handwerker zu finden, der die neuen Fenster oder Türen einbaut. Doch vor allem ist es mit Einmalprogrammen nicht getan. Die Förderung muss langfristig angelegt sein. Die Bürger brauchen Planungssicherheit und Verlässlichkeit, damit sie in den Klimaschutz investieren."/yyzz/DP/jha







