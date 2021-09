René Wolfram Gold - Historisch einmalige Konstellation Anzeige Autor: realmoneytrader | 23.09.2021, 06:40 | 69 | 0 23.09.2021, 06:40 | Die Produzenten verkaufen so wenig Gold-Futures, wie noch nie... Die Produzenten verkaufen so wenig Gold-Futures, wie noch nie... Der CoT-Report macht öffentlich, wie sich die Marktteilnehmer, unterteilt in mehrere Händlerkategorien, derzeit im Gold positioniert haben. Dabei ist besonders interessant, dass wir die Produzenten-Aktionen verfolgen können. Sie sind die absoluten Kenner der Marktes, und treten am Terminmarkt naturgemäß als Verkäufer auf. Schließlich produzieren sie den Rohstoff, und finden über den Verkauf von Futures-Kontrakten (oder über den Cashmarkt) die Abnehmer. Im CoT-Report achten die meisten nur auf die Netto-Position. Ein besonderes Augenmerk richte ich hierbei aber auf das Percent of Open Interest. Es zeigt an, wie viel Prozent der offenen Positionen (Long oder Short) von einer Händlerkategorie gehalten wird. Historisch bewegten sich die Produzenten stets zwischen 20% Shorts im gesamten Open Interest und bis zu 60% Shorts vom gesamten Open Interest. Ein hoher Anteil (50-60% aller Shorts) zeigte umfassende Verkäufe der Produzenten, was zwingend mit einer hohen Produktion einher ging (man kann nur etwas verkaufen, was man auch produziert hat), und fallende Goldpreise nach sich zog. Ein niedriger Anteil von 20% der Shorts im gesamten Open Interest indizierte hingegen geringe Verkäufe der Produzenten, und ist ein guter Hinweisgeber für mittel- bis langfristige Gold-Rallyes gewesen. Nun erreicht der Anteil der Produzenten Shorts im Short Open Interest einen historisch noch nie da gewesenen Niedrigstwert von 13%, wie man im folgenden Screenshot sehen kann. Die Produzenten verkaufen aktuell also wenig und/oder die anderen Händlerparteien sind massiv Short. Beides lässt mittel- bis langfristig (12 bis 24 Monate Perspektive) stark steigende Goldpreise erwarten. Umgesetzt werden kann die Tradingidee unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Markt: Gold

Typ: Long

WKN: MA5H06

WKN: MA5H06

Basis = Knockout: 1637,2429$



Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.



Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Wertpapier

