Foto: finanzbusiness BaFin-Chef Branson will sich in Kostenmanagement üben Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 21 | 0 | 0 23.09.2021, 07:19 | Der Etat der Behörde soll nicht mehr so stark ansteigen wie in den vergangenen Jahren. Sollten neue Aufgaben weitere Kapazitäten erfordern, soll dies durch "interne Umschichtungen" geregelt werden, sagte er bei einem Treffen mit der Börsen-Zeitung.

