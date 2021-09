i2c skizziert wichtige Wachstumschancen für Großbritannien und Europa

i2c Inc., ein führender Anbieter digitaler Zahlungs- und Bankentechnologie, gab heute bekannt, welche Wachstumschancen das Unternehmen auf dem britischen und europäischen Markt sieht, und stellte Digital First, B2B-Zahlungen für Unternehmen, Kryptowährungen und Kredite als Bereiche mit hoher Nachfrage heraus, in denen das Unternehmen gut positioniert ist, um im Wettbewerb zu bestehen.

„In den letzten 18 Monaten haben wir zunehmende Chancen sowie die Validierung und Akzeptanz unseres Angebots in Initiativen gesehen, bei denen diese Kriterien und die dazugehörigen Anwendungsfälle für die Anforderungen der Kunden eine große Rolle spielen“, sagte Jonathan Vaux, General Manager für Großbritannien und die EU bei i2c. Er merkte außerdem an, dass die treibenden Kräfte offenbar eine Kombination aus der fortschreitenden Bankendigitalisierung, einem Anstieg der Zahlungs- und Finanzinnovationen im kommerziellen Bereich, einem verstärkten Wettbewerb zwischen Kryptoakteuren um schnellere Innovationszyklen und Marktexpansion sowie einem breiten Interesse an der Restrukturierung von Krediten als eingebettete Funktionalität sind.