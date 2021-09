Swedbank Discount to SEB Is Unjustified, Handelsbanken Says, Reiterating Buy Autor: PLX AI | 23.09.2021, 07:28 | 13 | 0 | 0 23.09.2021, 07:28 | (PLX AI) – Swedbank's significant discount to SEB is unjustified, analysts at Handelsbanken said, reiterating a buy recommendation on the stock.Swedbank is a solid bank with a relatively low risk profile and solid cash generation, Handelsbanken … (PLX AI) – Swedbank's significant discount to SEB is unjustified, analysts at Handelsbanken said, reiterating a buy recommendation on the stock.Swedbank is a solid bank with a relatively low risk profile and solid cash generation, Handelsbanken … (PLX AI) – Swedbank's significant discount to SEB is unjustified, analysts at Handelsbanken said, reiterating a buy recommendation on the stock.

Swedbank is a solid bank with a relatively low risk profile and solid cash generation, Handelsbanken said

Price target SEK 198 implies 17% upside

Outlook for Nordic banks is positive as ECB restrictions on dividends are lifted, Handelsbanken said



Swedbank Shs(A) Aktie





