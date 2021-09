Nach der markanten Bodenbildungsphase zwischen Mitte Mai und grob Ende Juli dieses Jahres um 30.000 US-Dollar kam es zu einem Trendwechsel und Kursanstieg an das maximale Erholungsziel gelegen um 51.380 US-Dollar. Der Bitcoin-Future konnte sogar ein Stück weit darüber zulegen, Anfang dieses Monats schlitterte der Wert jedoch in eine nicht überraschende Konsolidierung, die bislang dreiwellig ausfiel und einen Tiefpunkt um 40.000 US-Dollar hatte. Dadurch spricht man von einer gewöhnlichen Konsolidierung, auf die nun eine zweite große Kaufwelle mit Kurspotenzial sogar zurück an die Rekordstände folgen könnte.

Starker Bullen-Konter

Bleibt es bei der aktuellen Aufwärtsdynamik, könnte oberhalb von 45.000 US-Dollar eine weitere Kaufwelle zunächst an die Zwischenhochs aus Mitte September um 48.853 US-Dollar folgen, darüber dürften schließlich die aktuellen Monatshochs um 53.000 US-Dollar erneut angesteuert werden. Mittelfristig könnte sich eine zweite Kaufwelle sogar durch einen Kursanstieg zurück an die Rekordstände aus Mitte April bei 65.052 Punkten bemerkbar machen. Geht es dagegen unter die aktuellen Wochentiefs abwärts, würden weitere Rücksetzer an die Zwischentiefs aus Anfang August bei 37.250 US-Dollar drohen, darunter auf glatt 36.000 US-Dollar.