DEWB erzielt Halbjahresergebnis von 8,2 Mio. EUR

Finaler Vollzug des MueTec-Exits liefert Ergebnisbeitrag von 9,4 Mio. EUR und weiteren Mittelzufluss von 11,2 Mio. EUR

Hoher Wertzuwachs durch positive Entwicklung des Beteiligungsportfolios

Ausbau des Digital Finance Portfolios: nextmarkets, Stableton Financial sowie LAIC

Prognose 2021 bestätigt: Jahresüberschuss über 7 Mio. EUR



Jena, 23. September 2021 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über die ersten sechs Monate 2021 veröffentlicht. Mit dem finalen Vollzug des bereits im Geschäftsjahr 2020 abgeschlossenen Verkaufvertrags für die MueTec Automatisierte Mikroskopie und Meßtechnik GmbH, München, ("MueTec") an ein Tochterunternehmen des chinesischen Technologiekonzerns TZTEK Technology (Co Ltd) im Mai 2021 erzielte die DEWB einen Ergebnisbeitrag aus Beteiligungsverkäufen von 9,4 Millionen Euro. Nach Struktur- und Transaktionskosten weist die DEWB damit ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 8,5 Millionen Euro aus. Das Halbjahresergebnis (nach Steuern) beträgt 8,2 Millionen Euro. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,49 Euro.

Der Mittelzufluss aus der Transaktion im ersten Geschäftshalbjahr 2021 beträgt 11,2 Millionen Euro. Davon wurden 0,9 Millionen Euro für die Dauer von 18 Monaten als Sicherheit für etwaige Garantieleistungen der Verkäufer notariell hinterlegt. Insgesamt erzielte die DEWB aus dem Verkauf der MueTec zu einem Kaufpreis von 25 Millionen Euro (einschließlich der Übernahme von 6,8 Millionen Euro Verbindlichkeiten) Mittelzuflüsse von 18,7 Millionen Euro und einen Ergebnisbeitrag von 14,2 Millionen Euro, die sich auf die Geschäftsjahre 2020 und 2021 verteilen. Dies entspricht einem Investment Multiple von 6,8 und einer IRR von 36 Prozent seit der Akquisition durch die DEWB in 2014.