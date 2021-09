Lufthansa: Die ersten Kurse sind da! Darauf müssen Sie jetzt achten!

Die Lufthansa war am gestrigen Mittwoch in aller Munde. Der Aktienkurs fiel im Tief auf nur noch sechs Euro und verzeichnete zwischenzeitlich ein Minus von 30 Prozent. Grund dafür war eine Kapitalmaßnahme, mit der die Lufthansa frisches Geld generieren will, um die Corona-Staatshilfen zurückzuzahlen. Am Ende stand für die Lufthansa ein Schlusskurs von 6,20 Euro in den Büchern, was einem Minus 27,6 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht.

Heute zeigt sich der Aktienkurs vorbörslich wieder etwas freundlicher. So taxiert Lang & Schwarz und auch die Handelsplattform Tradegate den ersten Kurs auf etwa 6,40 Euro. Kann sich die Lufthansa also von dem scharfen Rücksetzer gestern vielleicht schon heute erholen? Langfristig befindet sich die Aktie schon sehr lange im Abwärtstrend. Denn seit Anfang 2018 hat der Kurs mittlerweile rund 80 Prozent an Wert eingebüßt.

Fazit: Wie geht es mit der Lufthansa jetzt weiter? Wann normalisiert sich die Lage? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Deutsche Lufthansa-Analyse einfach hier klicken.