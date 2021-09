Die Aktie des schwer angeschlagenen chinesischen Immobiliengiganten China Evergrande (WKN: A2APDK) sackt nach dem gestrigen Kurssprung heute Morgen auf der Handelsplattform Tradegate wieder kräftig um rund -13% auf etwa 0,30 € ab. Die wilde Achterbahnfahrt dürfte noch ein Weilchen anhalten, solange die Lage des Konzerns ungeklärt bleibt. Das ruft natürlich Zocker auf den Plan.China Evergrande, vormals Hengda Group, ist gemessen am Umsatz der zweitgrößte chinesische Immobilienkonzern. Hauptsitz des Unternehmens ist in Shenzhen in der Provinz Guangdong. Die Gesellschaft entwickelt und verkauft in erster Linie Wohnungen an Menschen mit einem mittleren oder höheren Einkommen.