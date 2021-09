Relay Medical: Jetzt kaufen?

Die Sektkorken knallen heute bei Relay Medical. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Geht es bei Relay Medical jetzt so richtig los?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Relay Medical der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Relay Medical-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund neun Prozent. Dieses Top liegt bei 0,20 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern!

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Wenn es danach geht, verläuft Relay Medical nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 0,22 EUR befindet. Relay Medical liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

Fazit: Relay Medical kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen können.