Nach dem pandemiebedingten Boom im E-Commerce profitiert die Deutsche Post nun auch vom Aufschwung im Welthandel. Davon profitieren jetzt insbesondere die Fracht- und Supply-Chain-Divisionen der Deutschen Post. Das Paketgeschäft, das in den Quartalen zuvor teilweise um mehr als 20 Prozent gewachsen war, schaffte im abgelaufenen zweiten Quartal deutschlandweit nur noch einen Umsatzzuwachs von 13,1 Prozent. Man werde auch dort weiter ein Wachstum sehen, erwartet CEO Appel, allerdings nicht mehr mit solch hohen Raten wie im Vorjahr. Ein Gewinnrückgang im Quartal und die kassierte Jahresprognose beim US-Paketzusteller FedEx setzt am gestrigen Handelstag der Deutschen Post zu. Die Aktie des deutschen FedEx-Rivalen gab in einem freundlichen Marktumfeld 1,48 Prozent nach, wobei in der Spitze intraday sogar ein Minus von 7,35 Prozent verzeichnet werden konnte.

.

Zum Chart

.

Der gestrige Kurs-Ausreißer nach unten zu Handelsbeginn basierend auf den schlechten Nachrichten des Rivalen FedEx zeigt, dass die Nervosität der Marktakteure gestiegen ist. Das enorme Wachstum durch die Pandemie flacht ab und die Aktionäre der Deutschen Post haben Angst, dass aus der moderaten Wachstumsprognose bis 2023 gar eine Gewinnwarnung wie bei FedEx wird. Seit dem coronabedingten Verkaufsschock im März 2020 mit der Notierung von 19,10 Euro hat das Papier einen Lauf bis zur Marke von 61,29 Euro. Diese Marke wurde Ende August und Mitte September drei Mal getestet. Am 17. September startete ausgehend von All Time High bei 61,29 Euro ein Abverkauf mit dem breiten Markt. Am gestrigen Handelstag (22.09.2021) ging das Papier mit 57,40 Euro aus dem Handel. In den kommenden Handelstagen sollte die Supportzone von 57,18 Euro getestet werden. Bei einem neuerlichen Unterschreiten ist ein Test des Supports bei 54,24 Euro möglich. Danach ist eine Stabilisierung sehr wahrscheinlich und der Kurs sollte wieder in Richtung All Time High hochlaufen.