Zalaris Gets Contract for Payroll, HR Solution from HENT (PLX AI) – Zalaris says HENT AS selects Zalaris to deliver Payroll and HR solution in Scandinavia.5-year agreementValue of the contract not disclosed