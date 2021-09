NZWL im 1. Halbjahr 2021 mit deutlichem Umsatz- und Ertragssprung dank guter Geschäftsentwicklung und erstmaliger Konsolidierung der China-Aktivitäten / Geschäftsführung prüft Anleiheemission



Leipzig, 23. September 2021 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat in den ersten sechs Monaten 2021 auf Konzernebene einen Umsatz von 76,7 Mio. Euro (Vorjahr: 39,2 Mio. Euro) erzielt, wovon 75 % auf Europa und 25 % auf China entfallen. Auf der Ertragsseite erwirtschaftete das Unternehmen ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 13,5 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro), während das Konzernergebnis 3,0 Mio. Euro (Vorjahr: -2,5 Mio. Euro) erreichte.



Zum 30. Juni 2021 verbesserte sich die Konzern-Eigenkapitalquote auf 15,4 % (31. Dezember 2020: 12,1 %). Die Verbindlichkeiten konnten insbesondere aufgrund der planmäßigen Rückzahlung der Anleihe 2015/2021 in Höhe von 12,3 Mio. Euro insgesamt um 10,4 Mio. Euro auf 109,0 Mio. Euro reduziert werden. Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni 2021 bei 15,6 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 24,5 Mio. Euro).



Im heute veröffentlichten Konzernhalbjahresabschluss 2021, der unter www.nzwl.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung steht, ist erstmals die Entwicklung aller operativen Gesellschaften in Deutschland, der Slowakei und in China konsolidiert. Dementsprechend sind die Vorjahreswerte des Halbjahresabschlusses - mit Ausnahme der Konzern-Bilanz aufgrund der Erweiterung des Konsolidierungskreises bereits zum 31. Dezember 2020 - nur eingeschränkt vergleichbar, da sie ausschließlich die Entwicklungen in Europa widerspiegeln.

