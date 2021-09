Nathan's Famous setzt seine internationale Expansion mit einem europäischen Push fort und bietet Hot Dogs in Frankreich an

Nathan's Famous, Inc., die amerikanische Traditionsmarke, die seit mehr als 100 Jahren New Yorker Lieblingsgerichte serviert, kündigt eine neue Kooperation mit Tommy's Diner an, einem amerikanischen Diner im Stil der 50er Jahre mit Sitz in Frankreich, um seine Hot Dogs in allen Filialen im ganzen Land anzubieten und damit zum ersten Mal in Frankreich Nathan's Famous zu servieren. Diese Beziehung setzt das Wachstum von Nathan's Famous in Europa und anderen Teilen der Welt fort.

Nathan's Famous Menu. (Photo: Business Wire)

„Nathan's Famous ist auf der ganzen Welt bekannt, weshalb wir in den letzten Jahren im Nahen Osten, in Asien und in Großbritannien so große Erfolge verzeichnen konnten“, erklärt James Walker, Senior Vice President, Restaurants. „Diese neue Partnerschaft mit Tommy's ist ein großer Schritt für uns, da wir dieses Wachstum auf ganz Europa ausweiten wollen, und wir freuen uns, dass dies unser erster französischer Standort ist und einer der ersten auf der ganzen Welt sein wird, der unseren Foot-long Hot Dog anbietet.“

Zum ersten Mal nimmt die Marke an der Anuga, der weltweit führenden Fachmesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, teil. Besucher der Messe finden Nathan's Famous vom 9. bis 13. Oktober in Halle 9.1 am Stand B021. Vor der Anuga nimmt Nathan's Famous auch an der Franchise Expo Paris vom 26. bis 29. September (Stand: V85) und an der International Franchise Show London vom 1. bis 2. Oktober (Stand: US09) teil.

„Wir freuen uns auf die Anuga in Köln, da es sich um eine der größten Messen für die internationale Lebensmittelindustrie handelt“, so Walker weiter. „Mit so vielen Anbietern aus den unterschiedlichsten Produktsegmenten ist die Messe der perfekte Ort für Nathan's Famous.“

Um mehr über Nathan's Famous zu erfahren, besuchen Sie bitte www.nathansfamous.com und für Informationen zum Franchising besuchen Sie bitte https://franchise.nathansfamous.com/.

Über Nathan's Famous

Nathan's ist ein Russell-2000-Unternehmen, das seine Produkte derzeit in 50 Bundesstaaten, dem District of Columbia, in Puerto Rico, auf den US-Jungferninseln, in Guam und in 18 anderen Ländern im Rahmen seines Restaurantsystems, seiner Gastronomie-Verkaufsprogramme und seiner Produktlizenzierungsaktivitäten vertreibt. Im vergangenen Jahr wurden über 700 Millionen Nathan's Famous Hot Dogs verkauft. Für weitere Informationen über Nathan's besuchen Sie bitte unsere Website unter www.nathansfamous.com.