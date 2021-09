Rostock / Paderborn / Kufstein (ots) - Die Zukunft der Mobilität liegt für viele

Unternehmen im Bereich des IoT. Immer mehr (E-)Bike-Hersteller und

Software-Anbieter setzen auf die intelligente Vernetzung des beliebten Zweirads

mit neuster Technologie und passgenauen Service-Erweiterungen. Das InsurTech

hepster ( http://business.hepster.com/ ) schlägt mit seiner API-Plattform die

Brücke zu solchen IoT-Bike-Lösungen und bietet Anbietern in diesem Segment

direkten Zugang zu seinen vielfältigen Mobilitätsversicherungen. Mit SMAFO (

www.smafo.de (http://smafo.de/) ) und Super Tracker ( http://www.supertracker.eu

) hat hepster bereits erste IoT-Partner an Bord.



The Internet of Things - Der vernetzte Spagat zwischen digitaler und analoger

Welt







zunehmende Vernetzung von sogenannten smarten Gegenständen miteinander als auch

mit internetbasierten Lösungen, wie Apps oder Softwares. Beispiele finden sich

heutzutage insbesondere im Bereich Smart Home: Intelligente Heiz- und

Klimasysteme, die basierend auf der aktuellen Außentemperatur die Heizung

steuern. Mittels IoT und dazugehöriger App haben die Nutzer die Möglichkeit,

nach Bedarf die Temperatureinstellungen zu regulieren sowie Informationen zu

ihrem Heizverhalten zu erfahren.



Die kontinuierliche Verbindung mit dem Internet ermöglicht es Smart Home

Applikationen und anderen intelligenten Objekten im ständigen Austausch

miteinander zu stehen und sich so - auch ohne aktive Steuerung durch den Nutzer

- an bestimmte Situationen und Szenarien anzupassen. Diese IoT-Lösungen lassen

sich dank ihrer datenbasierten Struktur flexibel durch weitere digitale Services

erweitern, die ebenfalls mittels automatisierter Prozesse Informationen in

Echtzeit zur Verfügung stellen.



IoT-Bike-Lösungen heben Mobilitätswende auf ein neues Level



Das Thema IoT wird auch hierzulande im Zuge der aktuellen Mobilitätsdebatte

immer präsenter, insbesondere Ansätze, die sich spezifisch auf Fahrräder und

E-Bikes sowie alle dazugehörigen Features fokussieren. So soll das analoge - und

auch motorgestützte - Radfahren dank digitaler Vernetzung der IoT-Komponenten

mit weiteren Service-Leistungen zu einem Rund-um-Sorglos-Erlebnis werden,

beispielsweise durch die Integration passgenauer Versicherungslösungen.



Anbieter von IoT-Bike-Lösungen können sich so nicht nur neue Umsatzpotenziale,

sondern auch den Customer Lifetime Value erhöhen sowie das Kundenerlebnis

während der gesamten Nutzung optimieren. Versicherungen sind dabei keine

Versicherungen sind dabei keine
Ausnahme, weiß Fabian Pöhnert, Head of B2B Sales des InsurTechs hepster:



