Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet fester ++ Entspannung bei Evergrande? ++ Mister Spex mit Halbjahreszahlen ++ Fedex senkt Prognose.

> MÄRKTE & KURSE | An den US-Börsen setzte sich gestern die Kurserholung fort. Dafür sorgte die Entscheidung der Fed, den Leitzins erst 2022 anzuheben und die laufenden Anleihekäufe noch nicht zurückzufahren. Marktbeobachter erwarten jetzt, dass bei nächsten Fed-Sitzung im November ein konkreter Starttermin für das geplante Tapering genannt wird. Zudem entspannte sich die Situation bei kriselnden chinesischen Immobilienkonzern Evergrande leicht. Der Dow Jones legte um 1 % auf 34.258 Punkte zu, während der S&P 500 um 0,95 % auf 4.395 Punkte stieg. Der Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Plus von 0,99 % bei 15.176 Punkten. Dank der positiven Vorgaben aus den USA und China eröffnete der Dax heute 0,8 % fester bei 15.630 Punkten. Bei Evergrande gab am Mittwoch eine positive Nachricht.