Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH erzielt Halbjahresüberschuss von 3,0 Mio. Euro – Weitere NZWL-Anleihe in Q4?

Hinweis: Der Konzernhalbjahresabschluss 2021 steht unter www.nzwl.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Erstmals ist dabei die Entwicklung aller operativen Gesellschaften in Deutschland, der Slowakei und in China konsolidiert, daher sind die Zahlen mit dem Vorjahr nur schwierig vergleichbar.

Ausblick 2021

Für das Gesamtjahr 2021 geht die NZWL in Europa von einem Umsatzwachstum von 10 % bis 15 % (ursprünglich 22 % bis 25 %) und einem Jahresüberschuss von 1,5 bis 1,7 Mio. Euro (ursprünglich 1,9 bis 2,2 Mio. Euro) aus. Für China wird unverändert eine Umsatzsteigerung von 5 % bis 10 % erwartet, während die Prognose für den Jahresüberschuss auf 2,5 bis 3,5 Mio. Euro (ursprünglich 2,0 bis 3,0 Mio. Euro) erhöht wurde.

Die Prognoseanpassungen für Europa erfolgen aufgrund der kundenseitigen Werksferien und Produktionsschließungen, die im Juli/August 2021 in Summe zu einem Umsatzrückgang von ca. 40 % führten. Aus den kundenseitigen Abrufen im Monat September zeige sich laut NZWL aber bereits ein Wiedererstarken von ca. 70 % bis 80 %. In China konnte der Umsatzrückgang im Wesentlichen durch den Anlauf neuer Produkte deutlich ausgeglichen werden, so dass hier an der ursprünglichen Umsatzprognose festgehalten werden kann.

Mögliche Anleihe-Emission im vierten Quartal

Die NZWL prüft nach eigenen Angaben derzeit die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe für das vierte Quartal 2021, um die Investitionen zur Transformation zu neuen E-Mobilitäts-/Hybridsystemen und das weitere Wachstum zu finanzieren.

Vor diesem Hintergrund hat die NZWL die Quirin Privatbank AG mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt, um eine endgültige Finanzierungsentscheidung auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds zu treffen. Derzeit ist das Unternehmen mit vier laufenden Anleihen (siehe Anleihen Finder Datenbank) am Kapitalmarkt vertreten. Alle NZWL-Anleihen notieren dabei deutlich über pari.