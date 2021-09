München (ots) - BioNTech kürzlich mit dem Paul-Ehrlich-Preis geehrt - einem der

renommiertesten Wissenschaftspreise -, am nächsten Donnerstag (30.9.) auf dem

DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL (DIG) (http://www.deutscher-innovationsgipfel.de/)

in München. Die BioNTech-Keynote wird aber nur eine von vielen spannenden Themen

und hochkarätigen Sprechern (https://www.deutscher-innovationsgipfel.de/agenda/D

IG2021_Agenda_Online_030921.pdf) des crossindustriellen &

technologieübergreifenden Entscheidertreffens sein. Denn auf dieser bekannten

Plattform trifft sich in einer Woche das "Who´s who" der innovativsten

Unternehmen und Innovatoren unseres Landes, von AUDI, BioNTech und BOSCH über

Ibeo, Miele und Sanofi bis hin zu SIEMENS oder VW.



Der Titel der BioNTech-Keynote auf dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL (#14DIG2021):

"Die Realität gestalten - Das Unmögliche möglich machen". Ein Titel, der nicht

nur zeigt, wie erfolgreich die Zusammenarbeit von Start-ups und Corporates sein

kann. Er steht auch für das 14jährige Engagement des DIG, Unternehmen, Menschen

& Technologien ganzjährig erfolgreich zu vernetzen. Die "Think Forward-Note" von

BioNTech wird auch zeigen, wie Entscheider - gerade nach den vergangenen Monaten

- Herausforderung meistern und was jedes Unternehmen aus dieser einmaligen

Erfolgsgeschichte lernen kann.







Lehren ziehen wir aus den vergangenen Monaten? Wie steigert wir die

wirtschaftliche und gesellschaftliche Resilienz? Unter dem Titel "Zukunft neu

denken" können die DIG-Teilnehmer dazu im CxO-Talk diskutieren mit

Führungspersönlichkeiten wie Nicole Büttner , Gründerin und CEO von Merantix

Labs, einem führenden KI-Lösungsanbieter.



Mit Sabine Eckhardt, CEO für Central Europe beim Immobilienkonzern Jones Lang

LaSalle. Die deutsche Managerin und Aufsichtsrätin zählt zu den 100

Spitzenfrauen der Deutschen Wirtschaft. Beim CxO-Talk mit dabei auch Harald

Krüger. Er war von 2015 bis 2019 Vorstandsvorsitzender der BMW AG, ist u.a.

Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom AG und der Deutschen

AG.



Fünfter Talk-Gast ist Prof. Dr. Jochen Maas, Leiter des deutschen Forschungs-

und Entwicklungsstandorts von Sanofi und Mitglied des globalen Leitungsteams.

Moderiert wird die spannende Runde hochkarätiger Gäste von Natascha Zeljko,

Founderin von FemaleOneZero und frühere stellvertretende Chefredakteurin im

Verlag Condé Nast.



Innovation ist der Motor, die DNA unserer Wirtschaft. Nie waren Innovationen

wichtiger als heute. Daher wächst dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL nach den

vergangenen Monaten eine noch größere Rolle zu, als bisher schon. Denn auf

diesem Entscheidertreffen kommen nicht nur Menschen zusammen, die mit Herzblut,

Empathie und größtem Engagement unser Land voranbringen und hier Wissen und

Erfahrungen teilen. Durch das einmalige DIG-Konzept kommen die Teilnehmer

schnell ins Gespräch, generieren Partner, neue Kunden, entwickeln gemeinsam neue

Geschäftsmodelle und bringen Innovationen schneller in vermarktungsfähige

Produkte.



Wer sein Unternehmen also erfolgreich durch bewegte Zeiten steuern und die

Weichen auf Zukunftskurs stellen möchte, sollte den DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL

am 30.9. nicht versäumen. Das lineup spannender Themen und der hochkarätigen

Sprechen unter: http://www.deutscher-innovationsgipfel.de/



Fotos: https://www.pre-view-online.com/?pm_id=7200



