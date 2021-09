Ein Geschäftsbericht, der Fusions- und Übernahmetransaktionen (M&A) im deutsch-indischen Handelskorridor im letzten Jahrzehnt verfolgt, zeigte, dass in diesem Zeitraum 171 Fusionen und Übernahmen im Wert von 4,5 Milliarden USD getätigt wurden.

Dem Bericht zufolge ist Deutschland auch der drittaktivste europäische Erwerber von Unternehmen in Indien und festigt damit seine Präsenz sowohl bei Inbound- als auch Outbound-Übernahmen. Der Nexdigm-Ebner Stolz-Bericht mit dem Titel „Enabling Collaborative Development – Indo-German Deals in a Decade“ wurde zum Gedenken an 70 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Indien veröffentlicht.