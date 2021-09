Oiltanking gibt Verkauf von vier europäischen Tanklägern an Evos bekannt

DGAP-Media / 23.09.2021 / 10:00



Hamburg, 23. September 2021 - Oiltanking gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Verkauf des 55%igen Anteils an vier europäischen Tanklägern an Evos (über Evos Finance B.V.) geschlossen hat. Evos wird auch die 45%ige Beteiligung des Mitgesellschafters 3i Infrastructure plc an den Tanklägern erwerben.

Bei den vier Tanklägern handelt es sich um Oiltanking Amsterdam B.V., Oiltanking Ghent N.V., Oiltanking Malta Limited und Oiltanking Terneuzen B.V., die zusammen 3,8 Millionen cbm Lagerkapazität und damit verbundene Dienstleistungen für verschiedene Kunden anbieten. Die Veräußerung der vier Tankläger ist ein Ergebnis der kontinuierlichen Evaluierung und Optimierung des Oiltanking-Portfolios. Oiltanking und 3i Infrastructure werden weiterhin Gesellschafter von Oiltanking Singapore Limited bleiben.