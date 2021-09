Personal in Kindertagesbetreuung steigt 2021 um 3,2 % gegenüber Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- Insgesamt 751 159 Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung

- Männeranteil hat sich seit 2011 fast verdoppelt auf 7,4 %

- Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren nimmt erstmals seit Beginn der

Zeitreihe ab



Die Zahl der Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung ist zum 1. März 2021

gegenüber dem Vorjahr um 23 435 oder 3,2 % auf insgesamt 751 159 Personen

gestiegen. Davon waren 708 136 Personen als pädagogisches, Leitungs- und

Verwaltungspersonal in Kindertageseinrichtungen tätig und 43 023 als Tagesmutter

oder -vater in öffentlich geförderter Kindertagespflege aktiv. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren zusätzlich 110 165

Personen im hauswirtschaftlichen und technischen Bereich von

Kindertageseinrichtungen beschäftigt. Während die Zahl der Beschäftigten

gestiegen ist, nahm die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren erstmals

seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 ab: Zum 1. März 2021 wurden 2,3 % weniger

Kinder in Kindertageseinrichtungen oder von Tagesmüttern und -vätern betreut als

ein Jahr zuvor. Die Betreuungsquoten der unter dreijährigen und drei- bis

sechsjährigen Kinder haben sich im Vorjahresvergleich um jeweils 0,6

Prozentpunkte verringert.





Anteil der männlichen Beschäftigten in Berlin und Hamburg am höchstenNach wie vor ist der Anteil der Männer, die in der Kindertagesbetreuung tätigsind, relativ gering. Am 1. März 2021 waren 55 455 Männer im pädagogischen,Leitungs- und Verwaltungsbereich in einer Tageseinrichtung beschäftigt oder alsTagesvater aktiv. Der Männeranteil - bezogen auf alle tätigen Personen in diesenBereichen - lag damit bei 7,4 %. Im Ländervergleich war der Anteil dermännlichen Beschäftigten in Berlin und Hamburg am höchsten (jeweils 12,5 %). Inden vergangenen 10 Jahren entschieden sich allerdings immer mehr Männer für eineTätigkeit in der Kindertagesbetreuung: Die Zahl der männlichen Beschäftigten hatsich seit 2011 mehr als verdreifacht (2011: 18 433), der Männeranteil fastverdoppelt (2011: 3,8 %). Den höchsten Anstieg verzeichnete Sachsen-Anhalt. Hierhat sich die Zahl der männlichen Beschäftigten fast verfünffacht (von 298 auf 1373).Betreuungsquoten bei unter Sechsjährigen sinkenBundesweit nahmen zum Stichtag 1. März 2021 rund 3,9 Millionen Kinder unter 14Jahren ein Angebot der Kindertagesbetreuung in Anspruch, davon waren 20,6 %beziehungsweise 809 908 Kinder unter drei Jahren alt. Damit sank die Zahl derunter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung gegenüber dem Vorjahr um 2,3 %. Das