Jungheinrich Gets Warehouse Automation Order in Poland

(PLX AI) – Jungheinrich gets automation solution order from Coca-Cola HBC at its Radzymin plant in Poland.

The new warehouse system expands the existing facility and offers state-of-the-art technology

Some construction measures will be completed during ongoing operations

Some construction measures will be completed during ongoing operations

Commissioning is planned for 2022



