Ein Leitfaden für die Erschließung des Wachstumspotenzials von E-Commerce auf Märkten in ganz Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten

dLocal, eine technologieorientierte Zahlungsplattform, die es weltweit tätigen Handelsunternehmen ermöglicht, mit Milliarden von Verbrauchern in aufstrebenden Ländern in Verbindung zu treten, hat heute in Partnerschaft mit Americas Market Intelligence (AMI) einen exklusiven Branchenbericht herausgegeben, der den Mangel an vertrauenswürdigen Daten über E-Commerce auf aufstrebenden Kernmärkten mit hohem Wachstumspotenzial behebt.

Zu den eingeschlossenen Ländern zählen in Afrika Ägypten, Marokko, Nigeria und Südafrika, in Asien Indien, in Lateinamerika Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Paraguay, Peru und Uruguay und im Nahen Osten die Türkei. Die wichtigsten Aussagen des Berichts sind: