EngageSmart kündigt Preis für Erstemission an

Der Handel der Aktien an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „ESMT“ wird voraussichtlich am Donnerstag, 23. September 2021 aufgenommen. Es wird beabsichtigt, die Emission am 27. September 2021 abzuschließen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities und Citigroup fungieren als Lead Book-Running Manager für das geplante Angebot. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities und William Blair begleiten das geplante Angebot als Bookrunner. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC und Roberts & Ryan sind die Co-Manager des geplanten Angebots.

Das Angebot wird nur über einen Prospekt erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot sind erhältlich bei: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (866) 803-9204, oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter: (866) 471-2526, oder per E-Mail an: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch unter (800) 299-1322 oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; oder Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, gebührenfrei unter: (800) 831-9146 oder per E-Mail an prospectus@citi.com.

Das bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC für diese Wertpapiere eingereichte Registrierungsdokument wurde von dieser am 22. September 2021 für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, und diese Wertpapiere dürfen auch nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über EngageSmart, Inc.

EngageSmart ist ein führender Anbieter von vertikal maßgeschneiderten Softwarelösungen zur Kundenbindung sowie integrierten Zahlungslösungen. Wir bei EngageSmart haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Kundenbindung zu vereinfachen, damit unsere Kunden ihre Ressourcen auf Initiativen konzentrieren können, die ihre Geschäfte voranbringen und ihren Gemeinschaften einen größeren Nutzen bringen. EngageSmart hat seinen Hauptsitz in Braintree, Massachusetts, und bietet vertikale, mandantenfähige, auf Software-as-a-Service („SaaS“) basierende Einzelinstanzlösungen an, darunter SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 und DonorDrive, die dafür ausgelegt sind, die Zusammenarbeit unserer Kunden mit ihren Klienten zu vereinfachen, indem sie die digitale Akzeptanz und Selbstbedienung fördern. EngageSmart betreut mehr als 68.000 Kunden im Segment SMB Solutions (Mittelstandslösungen) und mehr als 3.000 Kunden im Segment Enterprise Solutions (Unternehmenslösungen) in den fünf vertikalen Kernsegmenten Gesundheit & Wellness, Behörden, Versorgungsunternehmen, Finanzdienstleistungen und Schenkungen.

