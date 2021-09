Deutschlands Beste Online-Shops 2021 / Renommierter Online-Shop-Award - Preisträger durch Verbrauchervotum aus über 63.500 Kundenmeinungen

Hamburg (ots) - Einkaufen rund um die Uhr ohne Beschränkung und mit bequemerLieferung - viele Online-Shops haben in Lockdown-Zeiten einen starkenUmsatzzuwachs verbuchen können. Doch es ist nicht alles Gold , was glänzt. Diegroße Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und desNachrichtensenders ntv zeigt, welche Anbieter aktuell top sind. Auf der Basisvon über 63.500 Kundenstimmen werden heute die besten Online-Shops in 80Kategorien ausgezeichnet (Sendehinweis: ntv Ratgeber - Test, Donnerstag, 23.September 2021, 19:30 Uhr) .Zu den Preisträgern 2021 zählen E-Commerce-Größen wie auch Spezialisten,beispielsweise Lidl.de, Zalando, Hello Fresh, Medion.com, Hoeffner.de,Hellweg.de, Sport-Tiedje.de, Ahrens + Sieberz und Druckerzubehoer.de.

"Das Einkaufsverhalten der Verbraucher hat sich seit Pandemie-Beginnzwangsläufig stark geändert. Online-Shopping genießt eine immer breitereAkzeptanz, was sich auch in der Befragung in einer fulminanten Beteiligungniederschlägt. Der Award als Gesamtergebnis sorgt für Transparenz und bieteteine gute Orientierungshilfe", so Jochen Dietrich, ntv-RedaktionsleiterWirtschaftsmagazine. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts fürService-Qualität, bilanziert: "Die Kundenzufriedenheit ist in allenE-Commerce-Segmenten stark ausgeprägt, wofür insbesondere die Qualität derInternetauftritte sowie die Bestell- und Zahlungsbedingungen sorgen. Generellkritischer sehen die Verbraucher das Preis-Leistungs-Verhältnis - gut jederfünfte Kunde gibt zu diesem Aspekt keine positive Bewertung ab."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über einOnline-Panel wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Online-Shops in sechselementaren Leistungsbereichen untersucht: Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot,Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- undZahlungsbedingungen. Operationalisiert wurden diese anhand von über 50 Aspekten,zum Beispiel Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz amTelefon, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten sowieSchnelligkeit des Versands und Retouren-Abwicklung. Darüber hinaus gaben dieVerbraucher ihr Urteil zur Weiterempfehlung des Online-Shops ab. Es gingen63.528 Kundenmeinungen ein. Bewertet wurden 886 Unternehmen; in dieEinzelauswertung gelangten jene 696 Anbieter, die mindestens 80 Kundenmeinungenerreichten. Je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Unternehmen wurdenpro Kategorie bis zu drei Online-Shops ausgezeichnet.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: