Facevalue Und Pagero Stärken Kombination Von E-invoicing Und Debitorenfinanzierung

Hilversum, Netherlands (ots/PRNewswire) - Das niederländische FinTech Facevalue

und der globale Dienstleister für Cloud-basierte E-Invoicing-Lösungen Pagero

geben heute bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft vereinbart haben.

Es wird erwartet, dass ihre Zusammenarbeit das Wachstum beider Unternehmen auf

dem schnell wachsenden innovativen Markt der globalen Digitalisierung und der

Optimierung des Betriebskapitals beschleunigen wird.



Elektronische Rechnungsstellung leicht gemacht





Facevalue-Kunden sind jetzt automatisch bereit für elektronische Rechnungen.Jede Rechnung, die mit der Facevalue-Plattform ausgetauscht wird, kann über dasPagero-Netzwerk als elektronische Rechnung direkt in das Buchhaltungssystem desEmpfängers übertragen werden, wodurch die Bearbeitungszeit verkürzt und Fehlerreduziert werden. Ebenso können die Rechnungsdaten von Pagero-Kunden zur Analysean Facevalue übertragen werden. Facevalue listet den Gegenwartswert jederForderung auf, die den Käufern angeboten wird, und überlässt es dem Lieferanten,zu entscheiden, welche Waren er verkaufen möchte.Die Debitorenfinanzierungslösung von Facevalue(https://fcvl.com/landing-page/supplier) ist äußerst flexibel und beinhaltetkeine festen Gebühren. Die Kunden können frei entscheiden, welche Forderungensie verkaufen möchten, und Facevalue übernimmt danach das gesamte Kreditrisiko.Forderungen werden in erster Linie auf der Grundlage der Finanzkraft desSchuldners und der Erfolgsbilanz des Lieferanten gekauft.Ein weiterer Vorteil ist, dass Pagero von der niederländischen Peppol-Behördeals Anbieter von Peppol-kompatibler elektronischer Rechnungsstellung zugelassenist (https://www.pagero.com/news/pagero-approved-by-npa/) . Peppol ist einRahmenwerk, das eine einfache elektronische Rechnungsstellung und den sicherenAustausch von Geschäftsdokumenten zwischen öffentlichen und privaten Stellenweltweit gewährleisten soll.Einfache Lösungen für UnternehmenswachstumNeels Bornman, Chief Executive von Facevalue - "Durch die Kombination vonelektronischer Rechnungsstellung und Debitorenfinanzierung für den EuropäischenWirtschaftsraum und das Vereinigte Königreich bieten Facevalue und Pagero einegemeinsame Lösung an, die Geschäftsprozessautomatisierung undWorking-Capital-Optimierung in einem Markt vereint, der enorme Wachstumschancenverspricht.""Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft den Unternehmen vieleMöglichkeiten eröffnen wird, ihre Debitorenprozesse zu rationalisieren und zuoptimieren. Durch die Zusammenarbeit mit Facevalue werden mehr UnternehmenZugang zu vereinfachter elektronischer Rechnungsstellung und Datenanalyse haben,die ihnen helfen, für die Zukunft zu planen und sich auf das Wachstum zukonzentrieren," sagt Pagero Partner Manager für BeNeLux, Heike Braakhuis.Informationen zu FacevalueFacevalue ist eine niederländische FinTech-Startup-Plattform, dieBetriebskapitallösungen anbietet und sich auf die globale Finanzierung vonDebitoren und Kreditoren für KMU und mittelständische Unternehmen spezialisierthat. Facevalue ist Mitglied der FCI und wird von institutionellen Bank- undNichtbankinvestoren unterstützt, die die von Facevalue erworbenen Forderungenund Verbindlichkeiten finanzieren. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.fcvl.com/ .Informationen zu PageroWir glauben, dass Geschäfte einfach sein sollten. Deshalb bauen wir das weltweitgrößte, offene Unternehmensnetz auf. Mit unserem Cloud-basierten Netzwerk könnenSie jedes Unternehmen überall auf der Welt erreichen - unabhängig davon, wieviele Grenzen Ihre Geschäfte überschreiten. Wir kümmern uns um die technischenund rechtlichen Anforderungen für Ihre gesamten Order-to-Cash-, Purchase-to-Pay-und Frachtprozesse, um Ihnen Datengenauigkeit und -sicherheit, Transparenz undEchtzeittransparenz zu bieten. Und das alles über eine einzige Verbindung.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pagero.com/ .Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157572/5027634OTS: Facevalue