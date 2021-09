BERENBERG stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Hold'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Christodoulou

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,25

Kursziel alt: 1,85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 1,85 auf 2,25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Bewertungsaufschlag für die italienische Bank im Vergleich zu anderen europäischen Instituten sei angebracht, schrieb der neu für die Aktie zuständige Analyst Michael Christodoulou in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei Intesa sei der Umsatzanteil durch Gebühren höher und die Italiener zögen Synergien aus dem Deal mit der UBI Banca. All dies sei im Aktienkurs aber schon eingepreist./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 16:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.