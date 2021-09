Die präsentierten Daten beinhalten insbesondere erstmals eine Analyse von fünf prospektiven klinischen Studien, die die Gesamtheit dieser umfangreichen klinischen Evidenz für ein Mikrobiota-basiertes Lebend-Biotherapeutikum abbilden. IDWeek würdigte diese Präsentation und ihre Autorin, Dr. Lindy L. Bancke, PharmD, Head of Clinical Development bei Rebiotix, als eine unter nur vier Empfängern des Program Committee Choice Award 2021, der für herausragende Forschungsarbeiten verliehen wird.

Zudem wird das Unternehmen Daten erörtern, die den Zusammenhang zwischen RBX2660 und der Wiederherstellung des Darmmikrobioms sowie die Auswirkungen einer Dekolonisierung von tödlichen multiresistenten Organismen zeigen.

„Unsere Datenpräsentationen bei der IDWeek werden nicht nur die wachsende Zahl klinischer Belege für RBX2660 ergänzen, sondern auch fast ein Jahrzehnt Forschungsarbeit zusammenfassen, die faszinierende Fortschritte bei der Frage erbracht hat, wie die klinischen Ergebnisse von RBX2660 mit der Zusammensetzung des Mikrobioms zusammenhängen“, berichtet Dr. med. James P. Tursi, Chief Scientific Officer, Ferring Pharmaceuticals U.S.

Das klinische Entwicklungsprogramm für RBX2660 ist das größte und fundierteste, das je auf dem Gebiet der mikrobiombasierten Therapeutika für rezidivierende C.-diff-Infektionen durchgeführt wurde. Bis heute wurden mehr als 1.000 Patienten in das Programm aufgenommen, zu dem zwei Studien gehören, in denen die Patienten 24 Monate lang beobachtet wurden.

Hier eine Übersicht der fünf präsentierten Abstracts mit weiteren Angaben:

Titel der Präsentation: Efficacy of lnvestigational Microbiota-Based Live Biotherapeutic RBX2660 in Individuals with Recurrent Clostridioides difficile Infection: Data from Five Prospective Clinical Studies

Präsentierende Autorin: Dr. Lindy Bancke, PharmD, Head of Clinical Development, Rebiotix

Titel der Präsentation: Antimicrobial Resistance Genes were Reduced Following Administration of Investigational Live Biotherapeutic RBX2660 to Individuals with Recurrent Clostridioides difficile Infection