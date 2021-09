Führungswechsel in der FirmenABC-Gruppe

Salzburg (ots) - Georg Arnold übernimmt ab 1. Oktober 2021 die Geschäftsleitung.



Nach mehr als 16 erfolgreichen Jahren treten die beiden Gründer der FirmenABC

Marketing GmbH, Ing. Manfred Gansch und Klaus Rebernig, mit 30. September 2021

als Geschäftsführer zurück.



Als neuer Geschäftsführer für die FirmenABC-Gruppe wird Georg Arnold ,

gebürtiger Österreicher aus dem Raum Salzburg, bestellt. Er zeichnet sich durch

umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen Digitalmarketing und E-Commerce

in Österreich und Deutschland aus. Mit großem Erfolg hat er verschiedene

Unternehmen in die digitale Zukunft geführt und dabei Prozesse sowie Strukturen

neu ausgerichtet. Er wird die Führung der FirmenABC-Gruppe gemeinsam mit dem

erfahrenen FirmenABC-Managementteam, bestehend aus sieben Frauen und vier

Männern, übernehmen und die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens sichern.







Team ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte von FirmenABC zu schreiben",

so Georg Arnold über seine neue Aufgabe.



Bei FirmenABC Österreich gibt es zusätzlich zum neuen Geschäftsführer Georg

Arnold eine weitere Veränderung: Richard Schneiderbauer, seit der Gründung

wegweisend in der Vertriebsentwicklung, wird mit 1. Oktober 2021 zum

"Geschäftsführer Vertrieb Österreich" bestellt. Peter Schwab wird als

"Geschäftsführer Vertrieb Deutschland" weiterhin die Entwicklung im

Zukunftsmarkt Deutschland verantworten. Clemens Jirasek bleibt Geschäftsführer

der SMC Internet GmbH und sichert zusätzlich die digitale Weiterentwicklung der

FirmenABC-Gruppe.



Die beiden Gründer bleiben dem Unternehmen weiterhin als Gesellschafter

verbunden und sind überzeugt, die bestmögliche Lösung für die Führung des

Unternehmens gefunden zu haben: "Wir wünschen Georg Arnold und seinem

Managementteam viel Erfolg sowie gutes Gelingen und freuen uns auf viele weitere

erfolgreiche Jahre!"



Die neue Organisationsstruktur tritt ab 1. Oktober 2021 in Kraft.



Zur FirmenABC-Gruppe:



Die FirmenABC-Gruppe mit mehr als 11.000 KundInnen und über 150 MitarbeiterInnen

ist ein führendes Unternehmen im Bereich Online-Empfehlungsmarketing für KMU in

Österreich und Deutschland. Getreu dem Motto "Wir empfehlen Unternehmen"

präsentiert FirmenABC kleine und mittelständische Unternehmen und macht diese

crossmedial sichtbar.



