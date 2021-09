Berlin (ots) - Im Herbst buhlen die Kfz-Versicherer wieder um die Aufmerksamkeit

der Kunden. Es lohnt sich also für Autofahrer, jetzt Angebote zu vergleichen.

Zumal die meisten davon profitieren können. Für diejenigen, die einen Schaden

hatten, ist ein kluger Vergleich besonders relevant. Denn sie können beim

Wechsel der Versicherung unter Umständen in eine teurere Schadensfreiheitsklasse

gestuft werden.



Die neue Finanztip-Wechselstudie zur Kfz-Versicherung zeigt, wie Versicherte am

besten mit einem Schaden umgehen und sie mit der Wahl des richtigen Angebots

trotzdem viel Geld sparen können.







aufzeigen, wie Verbraucher einen guten und günstigen Versicherungs-Tarif finden.

Daher laden wir Sie herzlich zu unserem Online-Pressegespräch ein:



am Mittwoch, den 6. Oktober 2021, um 9 Uhr



mit:



Hermann-Josef Tenhagen (Chefredakteur von Finanztip)



Kathrin Gotthold (Versicherungsexpertin von Finanztip)



Bitte melden Sie sich für das Online-Pressegespräch per E-Mail unter

mailto:presse@finanztip.de an.



Die Zugangsdaten zum Online-Pressegespräch über Zoom erhalten Sie 24 Stunden vor

der Veranstaltung per E-Mail. Für die Teilnahme benötigen Sie optional ein

Mikrofon und eine Kamera. Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch telefonisch zur

Verfügung unter 030 / 220 56 09 - 92. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Über Finanztip



Finanztip ist Deutschlands Geld-Ratgeber. Finanztip zeigt, wie man seine

Finanzen einfach selbst machen kann. Dafür recherchiert eine unabhängige

Redaktion aus Expertinnen und Experten rund um Chefredakteur Hermann-Josef

Tenhagen für ihr Publikum relevante Finanzthemen: von Geldanlage, Versicherung

und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und

Steuern. Die Redaktion arbeitet nach einem strengen Redaktionskodex

(https://www.finanztip.de/redaktionskodex/) . Das Angebot von Finanztip ist

kostenlos und umfasst einen wöchentlichen Newsletter

(https://www.finanztip.de/newsletter/) mit mehr als 750.000 Abonnenten sowie

eine Website mit mehr als 1.000 fundierten Ratgebern mit konkreten Empfehlungen.

Die Finanztip-Ratgeber wurden im vergangenen Jahr mehr als 60 Millionen Mal

aufgerufen. Darüber hinaus bietet Finanztip einen Youtube-Kanal

(https://www.youtube.com/channel/UC-muQylmRx61Mt6U1oDSEVA) mit mehr als 270.000

Followern sowie die Podcasts "Auf Geldreise"

(https://www.finanztip.de/podcast/auf-geldreise/) (der sich speziell an Frauen

richtet) und "Geld ganz einfach"

(https://www.finanztip.de/podcast/geld-ganz-einfach/) mit Saidi. Finanztip ist

Teil der gemeinnützigen Finanztip Stiftung (https://www.finanztip-stiftung.de/)

, deren Stiftungszweck die Finanzbildung von Verbrauchern ist.



Pressekontakt:



Pressekontakt

Finanztip Verbraucherinformation GmbH - ein Unternehmen der Finanztip

Stiftung

Hasenheide 54

10967 Berlin

Telefon: 030 / 220 56 09 - 92

https://www.finanztip.de/presse/



Geschäftsführer: Hermann-Josef Tenhagen, Dr. Fabian Dany

Sitz der Gesellschaft: Berlin | Amtsgericht: Charlottenburg | HRB

162233 B



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112681/5027674

OTS: Finanztip Verbraucherinformation GmbH - ein Unternehmen der F

inanztip Stiftung





