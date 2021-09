High Tide eröffnet neue Canna Cabana-Cannabisläden in Fort Erie und Innisfil (Ontario)

CALGARY, 23. September 2021 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von eigenen und lizenzierten Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, gibt heute bekannt, dass seine Canna Cabana-Cannabisläden in der 450 Garrison Road in Fort Erie (Ontario) und der 1491 Innisfil Beach Road in Innisfil (Ontario) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen haben. Mit diesen Neueröffnungen erhöht sich die Gesamtzahl der Markengeschäftsstandorte, an denen High Tide Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Konsumzubehör verkauft, kanadaweit auf 97 und in Ontario auf 26. Die neue Canna Cabana-Filiale in Fort Erie befindet sich in erstklassiger Lage an der Garrison Road, der wichtigsten Geschäftsstraße in Fort Erie, neben einem großen Supermarkt und unweit mehrerer nationaler Großhandelsketten; der neue Laden in Innisfil ist gut an einer der Hauptstraßen der Gemeinde gelegen, neben einer Filiale einer großen provinziellen Spirituosenkette und anderen nationalen Einzelhändlern.

„Mit der Eröffnung der neuen Filialen in Fort Erie und Innisfil setzen wir die Ausweitung unserer Präsenz in Ontario auf strategische regionale Märkte fort. In den kommenden Tagen werden wir mehrere weitere Neueröffnungen bekannt geben, die die Zahl unserer Läden in der größten Provinz Kanadas auf 30 erhöhen soll“, erklärt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Ich freue mich auch, dass die neuen Standorte unser charakteristisches One-Stop-Cannabis-Shop-Konzept zum ersten Mal für Kunden in Fort Erie und Innisfil zugänglich machen. Fort Erie passt als eine der schnell wachsenden Gemeinden der Niagara-Region gut in unsere organische Wachstumsstrategie und dient als Tor für viele amerikanische Touristen, die über die Peace Bridge nach Kanada kommen. Der neue Laden in Innisfil wird von seiner Nähe zu einigen der wachstumsstärksten Wohngegenden in Ontario profitieren“, so Herr Grover weiter.