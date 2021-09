Nürnberg (ots) - Studie zeigt, in welchen Bundesländern die Menschen ihre

Ausgaben bei Kleidung, Urlaub, Freizeit oder Vorsorge um 100 Euro reduzieren

könnten



Wenn das Geld knapp wird, würde mehr als die Hälfte der Deutschen an Kleidung

und Schuhen sparen. Auf Platz zwei folgen Urlaubsreisen, dahinter Ausgaben für

Freizeit, Sport und Kultur sowie Video- und Musik-Streamingdienste. 21 Prozent

würden ihre Ausgaben im Bereich Geldanlagen und Altersvorsorge einschränken. In

Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin würde immerhin rund ein

Viertel der Einwohnerinnen und Einwohner in der Not auch ihre Vorsorge antasten:

Das geht aus dem Bundesländer-Vergleich hervor, der im Rahmen der

repräsentativen Studie "Liquiditätsbarometer 2021" erhoben wurde. Dafür hat die

TeamBank mehr als 3.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger befragen lassen.







Einsparpotenzial. Selbst Abstriche bei Kleidung und Schuhen und bei

Urlaubsreisen sind nicht mehrheitsfähig. In Sachsen-Anhalt sind nur 49 Prozent

bereit, 100 Euro weniger für Kleidung und Schuhe auszugeben, bundesweit sehen

hier 55 Prozent die Möglichkeit einer Kürzung. Nur 42 Prozent würden bei

Urlaubsreisen sparen (bundesweit 47 Prozent) und nur 35 Prozent weniger Video-

oder Musik-Streamingdienste nutzen (bundesweit 40 Prozent).



In vier Bundesländern fällt Sparen besonders leicht



Besonders leicht fällt es dagegen den Bewohnerinnen und Bewohnern

Niedersachsens, des Saarlands, Brandenburgs und Thüringens, an der einen oder

anderen Stelle den Gürtel enger zu schnallen, wenn es erforderlich wäre. Sie

sehen jeweils in drei Bereichen überdurchschnittlich häufig

Einsparmöglichkeiten. Beispielsweise würden 55 Prozent der Niedersächsinnen und

Niedersachsen bei Urlaubsreisen den Rotstift ansetzen, im Bundesschnitt sind es

nur 47 Prozent. Zudem würden 47 Prozent von ihnen bei Freizeit, Sport und Kultur

sparen (gegenüber bundesweit 40 Prozent) und als einziges Bundesland würde auch

hier überdurchschnittlich oft an Bildung gekürzt, wenn Not besteht (19 Prozent).

In Brandenburg fallen besonders oft Streamingdienste den Kürzungen zum Opfer, 27

Prozent trauen sich aber auch zu, 100 Euro weniger für Lebensmittel auszugeben.

Bundesweit sparen nur 18 Prozent am ehesten bei Essen und Trinken.



"Der Verzicht auf regelmäßig auftretende Kostenblöcke, wie Abos für Video- und

Musikstreaming, kann auch finanziellen Freiraum für die großen Wünsche der

Menschen schaffen", sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.

"In den Monaten des Shutdowns haben sich womöglich neue Sehnsüchte entwickelt,

die nun erfüllt werden wollen. Reicht das Ersparte nicht ganz, bleibt eine Seite 2 ► Seite 1 von 2



