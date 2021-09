Hamburg (ots) - - Mehr Zeit für das Thema Aktien im Lockdown-Leerlauf



Der Höhenflug der Börsen hat besonders die unter 35-Jährigen beeindruckt: Bei 41Prozent der 18- bis 24-Jährigen ist das Vertrauen in den Aktienkauf mit denKursanstiegen gewachsen, bei den 25- bis 34-Jährigen waren es 42 Prozent. DieBörsenrekorde beeindruckten Männer stärker als Frauen: 34 Prozent der männlichenund 21 Prozent der weiblichen Befragten gaben an, dass sie seitdem stärker inAktien vertrauen.Im Corona-Lockdown mehr Zeit für die Themen Geld und AktienFür viele Deutsche hat die Corona-Krise erst die Gelegenheit geschaffen, sichmit dem Thema Geldanlage zu befassen: Der Faktor Zeit gehört zu den meistgenannten Gründen für den Einstieg in den Aktienmarkt während der vergangenenPandemie-Monate. Rund ein Drittel der Neu-Aktionär:innen sagt, dass sie währendder Corona-Krise mehr Zeit hatten, sich mit den eigenen Finanzen zubeschäftigen. Ebenso viele geben an, dass sie in den Krisenmonaten erst dazukamen, sich eingehend über Investments in Aktien zu informieren. Viel Zeit zuHause, wenige Aktivitäten - den Leerlauf im Lockdown nutzten besonders diejüngeren Deutschen unter 35 Jahren, um sich mit dem Thema Geld und Böse zubefassen.Niedrige Zinsen bewirken Hinwendung zu AktienEin weiterer Anlass für den Aktienerwerb war die Zinsentwicklung: Auf Erspartesgibt es kaum mehr Zinsen, einige Banken erwägen die Einführung von Negativzinsenoder haben dies bereits umgesetzt. Entsprechend waren die aktuell niedrigenZinsen für 37 Prozent der Befragten der Beweggrund für den Aktienkauf, hinzukamen für 37 Prozent die günstigen Einstiegskurse. Parallel hatten 28 Prozentder Befragten durch die Krise weniger Ausgaben und deshalb mehr Geld zurVerfügung - ein weiterer Anlass für das Aktieninvestment. Entsprechend liegt derAnteil der Aktienbesitzer:innen an der Bevölkerung aktuell bei 36 Prozent unddamit zwei Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Unter den Neu-Aktionär:innen sindüberdurchschnittlich viele unter 35-Jährige.