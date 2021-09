Lidl unterstützt Landwirte mit zusätzlichen Schweinefleisch-Aktionen / Schnelle Hilfe für den Abbau des aktuellen Überangebots an Schweinen in der deutschen Landwirtschaft

Bad Wimpfen (ots) - Als fairer und zuverlässiger Partner der Landwirte setztsich Lidl im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die deutscheLandwirtschaft schon seit letztem Jahr dafür ein, den Überbestand an Schweinendurch zusätzliche Vermarktungsaktivitäten abzubauen. Nun reagiert derLebensmittelhändler erneut kurzfristig mit vermehrten Aktionen in all seinenüber 3.200 Filialen, um den Absatz von Schweinefleischprodukten aus Deutschlandzu fördern. Gleichzeitig zahlt Lidl trotz sinkender Nachfrage nachSchweinefleisch, der Afrikanischen Schweinepest und dem damit verbundenenExportstopp nach Asien seinen Lieferanten Preise über derSchweinepreisnotierung. Durch die guten Einkaufspreise will das UnternehmenProduzenten und Hersteller in dieser herausfordernden Zeit besondersunterstützen.Die Schweinefleisch-Aktionen sind ein wichtiger Schritt in der langfristigenStrategie von Lidl, die deutsche Landwirtschaft dauerhaft zu stärken: DerLebensmitteleinzelhändler bezieht Schweinefleisch für sein Eigenmarkensortimentmit Ausnahme internationaler Spezialitäten vollständig aus Deutschland. Kundenerkennen die deutschen Agrarerzeugnisse anhand einer einheitlichen Kennzeichnungund dem Schriftzug "Qualität aus Deutschland" auf der Verpackung und demPreisschild. Bereits Ende letzten Jahres hat die Schwarz Gruppe mit ihrenHandelssparten Lidl und Kaufland Schweinehalter der Initiative Tierwohl miteiner Sonderzahlung von 50 Millionen Euro unterstützt. Für die Zukunftsfähigkeitder deutschen Landwirtschaft bedarf es jedoch eines Dialogs mit allenBranchenteilnehmern und der Politik.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5027743OTS: Lidl