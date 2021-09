Gaia Grow informiert über den aktuellen Stand im Hinblick auf die Produktentwicklung und die Lizenzbeantragung für Tru Extracts

DGAP-News: Gaia Grow Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

"Gaia" oder das "Unternehmen") freut sich, das folgende Unternehmens-Update zu seinen Aktivitäten bekannt zu geben: Vancouver (British Columbia), den 23. September 2021 - Gaia Grow Corp. (CSE: GAIA; Frankfurt: GG0) (oder das) freut sich, das folgende Unternehmens-Update zu seinen Aktivitäten bekannt zu geben: Tru Extracts Laboratories



TruExtracts ("TRU") hat eine Forschungs- und Entwicklungslizenz für seine Anlage in Calgary beantragt, die zwei Dinge erleichtern werden: kontrollierte Produkttests am Menschen vor Ort, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, sowie die Einführung von Testgeräten für die Entnahme von Potenzproben vor Ort und die Prüfung von fertigen Produkten. Das Genehmigungsverfahren gilt als Ergänzung zu den bestehenden Lizenzen und dürfte in wenigen Wochen genehmigt werden. Das TRU-Team für Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle hat zudem NNCP-Nummern für 38 Produkte beantragt. Diese Anträge beziehen sich sowohl auf TRUs eigene Produkte als auch auf die der Untermieter Leaf and Mark und Spaced Food. Die NNCP-Nummern sind ein notwendiger Schritt bei der Genehmigung neuer Produkte, die dann auf dem legalen Cannabismarkt verkauft werden können. Von den 38 Einzelanträgen, die zur Genehmigung eingereicht wurden, wurden nur neun auf Probleme mit der Einhaltung der Vorschriften hin überprüft. Diese neun Anträge werden nun sowohl intern als auch von Health Canada geprüft, während die anderen Anträge im Genehmigungsverfahren weiter voranschreiten. "Wir haben große Synergien zwischen unserem Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrolle-Team und den anderen Marken, die unter der TRU-Lizenz in dieser Anlage arbeiten", sagt Frederick Pels, CEO von Gaia Grow. "Es gibt hier im Gebäude einige wirklich großartige Innovationen und Produkttestläufe. Sobald die Forschungs- und Entwicklungslizenz und die NNCPs ihre Genehmigungen erhalten haben, werden wir in der Lage sein, mit der Produktion in größerem Maßstab zu beginnen und die Produkte in die Regale der Großhändler der jeweiligen Provinzen und in die Hände der Verbraucher zu bringen." Seite 2 ► Seite 1 von 3



