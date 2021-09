PLUG POWER – Jetzt knallt´s

PLUG POWER spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. So schießt die Aktie um rund fünf Prozent nach vorne. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 23,89 EUR hingelegt werden. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bis heute lag dieses Top bei 23,22 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 24,69 EUR steht. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

