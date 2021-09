Jetzt bei SMA Solar Gewinne realisieren? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.09.2021, 12:32 | | 26 0 23.09.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bullen überrennen SMA Solar heute regelrecht. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund vier Prozent aus. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser markante Punkt liegt bei 35,36 EUR. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein. Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Da dieser Indikator bei 45,25 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist SMA Solar heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

