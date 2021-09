Dabei könnte vor allem der Arca Gold Bugs Index gegenwärtig ein wenig Rückenwind gut gebrauchen.

Der Goldsektor reagierte auf die gestrigen Ausführungen der US-Notenbank eher zurückhaltend. Der Goldpreis bewegt sich derzeit unverändert zwischen den wichtigen Marken von 1.750 US-Dollar und 1.800 US-Dollar. Nachhaltig positive Impulse blieben zunächst aus.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index vom 30.08. hieß es unter anderem „[…] Die eminent wichtige Unterstützung von 250 Punkten wurde zuletzt unterschritten. Von diesem aus charttechnischer Sicht herben Rückschlag hat sich der Arca Gold Bugs Index bislang nicht erholen können. Zuletzt versuchte sich der HUI zwar an einem Comeback oberhalb der wichtigen Marke, aber bislang ist das Ganze wenig zwingend. In diesem Punkt muss schlichtweg mehr kommen. Kurzum. Der Index muss nun nachsetzen. Ein signifikanter Vorstoß über die 250 Punkte muss her, idealerweise ein Vorstoß über die 260 Punkte oder gar 270 Punkte. Solange dieses Unterfangen nicht gelingt, bleibt das Risiko bestehen, dass der Index auf der Unterseite erneut in Bedrängnis gerät. Sollte es zum Ausbau eines neuen 52-Wochen-Tiefs kommen (es also unter die 238 Punkte gehen), muss die Lage noch einmal insgesamt neu bewertet werden.“



In der Folgezeit wurde es spannend. Dem Arca Gold Bugs Index gelang es Anfang September, einen vielversprechenden Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren. Als es aus charttechnischer Sicht jedoch darum ging, dem Vorstoß Relevanz zu verleihen, verließen den Index die Kräfte. Im Bereich der wichtigen Widerstandszone um 260 Punkte war dann erst einmal Schluss. Der Index geriet daraufhin unter Abgabedruck.

Aktuell wird der Bereich um 240 / 238 Punkte einem Belastungstest unterzogen. Hier steht bereits ein Bruch zu befürchten, denn der Arca Gold Bugs Index ist schon leicht darunter abgetaucht.

Kurzum. Sollte es nicht schleunigst zu einem Comeback des Index oberhalb von 240 Punkten (noch besser wäre ein Comeback oberhalb von 250 Punkten) kommen, könnte sich das Ganze auch bis in den Bereich der breit angelegten Unterstützungszone 230 / 200 Punkte ausdehnen…