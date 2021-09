DDV-Präsident Patrick Tapp erneut in den Vorstand der vbw berufen

Frankfurt am Main (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.ist die freiwillige, branchenübergreifende und zentrale Interessenvereinigungder bayerischen Wirtschaft und vertritt 147 bayerische Arbeitgeber- undWirtschaftsverbände sowie 46 Einzelunternehmen. Der Deutsche DialogmarketingVerband e. V. (DDV) ist seit vielen Jahren Mitglied der vbw.Am Nachmittag des 22. September 2021 ist der Vorstand der vbw zu seinerkonstituierenden Sitzung für die nächsten zwei Jahre zusammengekommen.DDV-Präsident Patrick Tapp wurde erneut in den Vorstand der vbw gewählt, nachdemer diesem bereits seit 2017 angehört."Ich freue mich sehr über die Fortführung dieses Mandats, da wir als DDV mit dervbw seit vielen Jahren einen sehr engen Austausch pflegen und mein Verband ineinem starken Netzwerk mitwirken kann", sagt Patrick Tapp.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599mailto:b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.de