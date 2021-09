„Konzentrieren uns auf gewerbliche Immobilien mit Revitalisierungspotenzial“ – Interview mit GWC-Chef Matthias Adamietz

Anleihen Finder: Hallo Herr Adamietz, stellen Sie uns die GWC doch einmal kurz vor. Was ist die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, wie kam es zur Gründungsidee?

Immobilienprojekt-Anleihe – die GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG (GWC) hat ihre erste Anleihe emittiert. Die fünfjährige Projekt-Anleihe (WKN A3H25F) wird jährlich mit 6,25% verzinst und hat ein Zielvolumen von 5,5 Mio. Euro. Neben weiteren Finanzierungsbausteinen dient der Minibond zur Finanzierung und Weiterentwicklung eines Fachmarktzentrums im nordrhein-westfälischen Hennef, einer Mittelstadt nahe Köln und Bonn. GWC-Geschäftsführer Matthias Adamietz stellt uns sein Projekt im Gespräch vor.

Matthias Adamietz: Die prägendste Zeit in der Kapitalmarktbranche waren die letzten 20 Jahre, in denen ich im Finanz- und speziell im Immobilienmarkt aktiv tätig bin. Als Fondsinitiator kann ich bereits auf über 200 Mio. Euro platziertes Kapital im Bereich der geschlossenen Fonds sowie Genussrechte zurückblicken.

Die Idee zur Gründung der GrundWerk Capital kam mit dem aufkommenden Interesse am wachsenden Anleihemarkt in Verbindung mit Immobilieninvestitionen. Wir konzentrieren uns auf meist gewerbliche Immobilien mit Revitalisierungspotenzial. Ziel der GWC ist es, mit der Weiterentwicklung bestehender, gewerblicher Immobilien und dem dadurch entstehenden Refreshing, urbanes Leben, Wohnen und Arbeiten dem heutigen Bedarf anzupassen. Nach den angepassten Maßnahmen wird die Immobilie im Mittel von 2,5 Jahren weiterverkauft.

Anleihen Finder: Warum haben Sie sich nun für die Begebung einer Anleihe im Zuge des Projekts „Fachmarktzentrums Hennef“ entschieden? Fließen die Anleihemittel nur in besagtes Projekt oder sollen sie darüber hinaus noch für andere Zwecke genutzt werden?

„Der Anleihemarkt bietet zur Zeit die größte Anlegerakzeptanz“

Matthias Adamietz: Wie schon gesagt, ist der prosperierende Anleihemarkt aus unserer Sicht, der Markt mit der zur Zeit größten Chance und Anlegerakzeptanz. Das Fachmarktcenter in Hennef, entspricht unserer Handlungsmatrix und bietet damit genau das, was wir als „Weiterentwicklung und Refreshing“ verstehen. Das Kapital fließt ausschließlich in das Objekt Hennef. Für weitere Immobilien werden wir neue Anleihen auflegen.