Steinhoff: Kurs schießt nach oben. Ist das erst der Anfang?

Steinhoff-Aktionäre dürften heute gespannt in Richtung Niederlande blicken. Denn dort entscheidet ein Gericht in Amsterdam über einen Vergleich den die Steinhoff Holding mit seinen Gläubigern schließen möchte. Vorab haben sämtliche Gläubiger dem angestrebten Vergleich zugestimmt! Damit wäre ein großer Brocken nach dem milliardenschweren Bilanzskandal der niederländisch-südafrikanischen Holding erst einmal aus dem Weg geräumt. Die Börse scheint sich schon entschieden zu haben…

Denn der Aktienkurs von Steinhoff klettert heute Morgen kräftig nach oben und verzeichnet der ein Plus über fünf Prozent. Aktuell kostet ein Anteilsschein 0,193 Euro. Doch die Aktie bleibt extrem volatil. In den vergangenen Tagen lagen zwischen Hoch und Tief in der Regel stets mehr als zehn Prozent! Doch auf Sicht der vergangenen vier Wochen scheinen sich die Notierungen mehr und mehr stabilisieren zu können.

Fazit: Gelingt Steinhoff jetzt tatsächlich der finale Befreiungsschlag und wie weit geht es dann für die Aktie noch nach oben?